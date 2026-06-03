США розпочали виведення військ і техніки з Литви, - LRT

Сполучені Штати почали виведення понад тисячі американських військових і техніки з Литви після закінчення терміну ротації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Очікується, що виведені війська замінить нова група солдатів, однак терміни і чисельність наступного розгортання ще не підтверджені, оскільки США переглядають свою військову позицію в Європі.

Кілька джерел в оборонному секторі уряду Литви підтвердили виведення військ. Головний радник президента Дейвідас Матуліоніс теж підтвердив частину цієї інформації.

LRT зазначає, що останніми роками ротація американських військ у Литві була практично безперервною. І після повномасштабного вторгнення РФ в Україну присутність військ розширилася до постійної ротаційної дислокації чисельністю близько 1000 і більше військовослужбовців, а також бойової техніки.

За словами офіційних осіб, нинішній перехідний період може призвести до більш тривалої, ніж зазвичай, перерви в присутності американських військ на землі, хоча ротація резерву, як і раніше, очікується.

Як розповів радник президента з нацбезпеки, Литва отримала від США запевнення про те, що американські війська залишаться в країні, незважаючи на триваючий перегляд присутності американських сил у Європі.

"Ми отримали від американців дуже чіткі запевнення про те, що війська були і залишаться, але я не можу сьогодні назвати точну кількість. Ротація американських військ пов'язана з логістикою, тому цілком природно, що можуть виникати певні часові проміжки", - сказав Дейвідас Матуліоніс.

Видання зазначає, що з 2019 року США регулярно направляють до Литви контингенти чисельністю в батальйони, і після початку повномасштабної війни в Україні їхню присутність було розширено.