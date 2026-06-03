ua en ru
Ср, 03 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США розпочали виведення військ і техніки з Литви, - LRT

00:35 03.06.2026 Ср
2 хв
Що відомо про виведення військ із Литви і чи буде заміна?
aimg Едуард Ткач
США розпочали виведення військ і техніки з Литви, - LRT Фото: у Литві підтвердили виведення (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Сполучені Штати почали виведення понад тисячі американських військових і техніки з Литви після закінчення терміну ротації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Читайте також: Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи

Очікується, що виведені війська замінить нова група солдатів, однак терміни і чисельність наступного розгортання ще не підтверджені, оскільки США переглядають свою військову позицію в Європі.

Кілька джерел в оборонному секторі уряду Литви підтвердили виведення військ. Головний радник президента Дейвідас Матуліоніс теж підтвердив частину цієї інформації.

LRT зазначає, що останніми роками ротація американських військ у Литві була практично безперервною. І після повномасштабного вторгнення РФ в Україну присутність військ розширилася до постійної ротаційної дислокації чисельністю близько 1000 і більше військовослужбовців, а також бойової техніки.

За словами офіційних осіб, нинішній перехідний період може призвести до більш тривалої, ніж зазвичай, перерви в присутності американських військ на землі, хоча ротація резерву, як і раніше, очікується.

Як розповів радник президента з нацбезпеки, Литва отримала від США запевнення про те, що американські війська залишаться в країні, незважаючи на триваючий перегляд присутності американських сил у Європі.

"Ми отримали від американців дуже чіткі запевнення про те, що війська були і залишаться, але я не можу сьогодні назвати точну кількість. Ротація американських військ пов'язана з логістикою, тому цілком природно, що можуть виникати певні часові проміжки", - сказав Дейвідас Матуліоніс.

Видання зазначає, що з 2019 року США регулярно направляють до Литви контингенти чисельністю в батальйони, і після початку повномасштабної війни в Україні їхню присутність було розширено.

Скорочення військ США в Європі

Нагадаємо, днями Welt am Sonntag повідомило, що США збираються згорнути частину своєї військової присутності в Європі швидше, ніж припускали в самому НАТО. За інформацією видання, союзникам не дають жодного значного перехідного періоду.

Також у травні Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про те, що європейські союзники серед можливих сценаріїв очікують скорочення військ США в Італії та Іспанії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Литва
Новини
Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації
Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни