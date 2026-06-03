США приступили к выводу войск и техники из Литвы, - LRT
Соединенные Штаты начали вывод более тысячи американских военных и техники из Литве после истечения срока ротации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Ожидается, что выведенные войска заменит новая группа солдат, однако сроки и численность следующего развертывания еще не подтверждены, так как США пересматривают свою военную позицию в Европе.
Несколько источников в оборонном секторе правительства Литвы подтвердили вывод войск. Главный советник президента Дейвидас Матулионис тоже подтвердил часть этой информации.
LRT отмечает, что в последние годы ротация американских войск в Литве была практически непрерывной. И после полномасштабного вторжения РФ в Украину присутствие войск расширилось до постоянной ротационной дислокации численностью около 1000 и более военнослужащих, а также боевой техники.
По словам официальных лиц, нынешний переходный период может привести к более длительному, чем обычно, перерыву в присутствии американских войск на земле, хотя ротация резерва по-прежнему ожидается.
Как рассказал советник президента по нацбезопасности, Литва получила от США завершения о том, что американские войска останутся в стране, несмотря на продолжающийся пересмотр присутствия американских сил в Европе.
"Мы получили от американцев очень четкие заверения о том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать точное количество. Ротация американских войск связана с логистикой, поэтому вполне естественно, что могут возникать определенные временные промежутки", - сказал Дейвидас Матулионис.
Издание отмечает, что с 2019 года США регулярно направляют а Литву контингенты численность в батальоны, и после начала полномасштабной войны в Украине их присутствие было расширено.
Сокращение войск США в Европе
Напомним, на днях Welt am Sonntag сообщило, что США собираются свернуть часть своего военного присутствия в Европе быстрее, чем предполагали в самом НАТО. По информации издания, союзникам не дают никакого значительного переходного периода.
Также в мае Bloomberg опубликовало статью, где говорилось, что европейские союзники среди возможных сценариев ожидают сокращение войск США в Италии и Испании.