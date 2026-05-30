США готують різке скорочення військової присутності в Європі, - Welt

21:39 30.05.2026 Сб
3 хв
Конкретні плани Пентагон представить уже в червні
aimg Валерія Абабіна
США готують різке скорочення військової присутності в Європі, - Welt Фото: Президент США Дональд Трамп (flickr.com)
Сполучені Штати збираються згорнути частину своєї військової присутності в Європі швидше, ніж припускали в самому НАТО, і не дають союзникам жодного значного перехідного періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

За словами представника Міністерства оборони США, зміни закладуть у пропозицію щодо військ на наступній конференції НАТО з питань забезпечення збройними силами - її проведуть у червні.

"Ми хочемо надати союзникам необхідну інформацію та ясність, щоб якомога швидше та ефективніше просувати перехід до європейської оборони, в якій союзники беруть на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи", - заявив співрозмовник видання.

Позиція збігається з вимогами Трампа до європейських членів НАТО ще з його першого терміну. Після повернення до Білого дому у січні 2025-го її закріпили в Стратегії національної безпеки та Стратегії національної оборони.

Логіка така: США більше не можуть вести війну на кількох фронтах одночасно, фокус Вашингтона змістився на Китай та Індо-Тихоокеанський регіон, тож стримування Росії має взяти на себе Європа.

Війна проти Ірану цей курс лише підсилила.

Без перехідного періоду

У Берліні та інших столицях альянсу очікували, що США виводитимуть війська поступово і скоординовано. Натомість, як зазначає Welt am Sonntag, нинішня пропозиція жодного значного "пільгового часу" європейцям не дає.

Представник Пентагону додав, що Трамп завжди залишає за собою право "діяти будь-яким чином, який він вважає за доцільне в будь-якій ситуації".

Що саме скорочують

На зустрічі в Брюсселі минулого тижня старший радник США з оборонної політики Александр Велес-Грін повідомив союзникам про намір частково відмовитися від одного з напрямів спільного стримування.

За даними Der Spiegel, ідеться зокрема про скорочення американських винищувачів на третину.

Найболючіше скорочення стосуватиметься Моделі сил НАТО (NFM) - системи швидкого реагування альянсу, яка визначає, скільки військ можна розгорнути за 10-30 днів і скільки солдатів можна мобілізувати за шість місяців (до 800 тисяч).

У межах NFM ідеться про стратегічні бомбардувальники, високоточні засоби ураження великої дальності, ВМС та літаки-заправники.

Ризики для східного флангу

Часткове виведення військ США послаблює військову основу 5-ї статті НАТО про колективну оборону.

Особливо нервово це сприймають у країнах Балтії: розміщені там сили альянсу, зокрема німецька бригада в Литві, мають організувати початковий опір і виграти час до прибуття підкріплення.

За інформацією Welt am Sonntag, в армії США в Європі вже існують сумніви, чи має НАТО достатньо сил для повноцінної реалізації регіональних оборонних планів - подальші скорочення цю проблему лише поглиблять.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Пентагон оголосив про виведення близько 5 тисяч військових із Німеччини.

У самому Пентагоні згодом неофіційно називали це "покаранням" Берліна за коментарі щодо війни США з Іраном; американський контингент у Європі планують повернути до рівня 2022 року.

Минулого тижня ми повідомляли, що Вашингтон має намір суттєво скоротити участь у Моделі сил НАТО.

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
