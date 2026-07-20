У США заявили про загибель третього солдата на тлі конфлікту з Іраном

У Центральному командуванні США заявили, що днями загинув ще один американський військовий на тлі поновлення обстрілів між Вашингтоном та Іраном. Це вже третій загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост CENTCOM у соцмережі Х.

"18 липня на півночі Іракв внаслідок контрольованого підриву боєприпасу, що не розірвався, що залишився після падіння збитого іранського безпілотника, загинув американський військовослужбовець", - йдеться в заяві.

Там додали, що ще один військовий був поранений і продовжує отримати медичну допомогу у зв'язку з незначною травмою.

"CENTCOM не розголошує додаткову інформацію, включаючи особи зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, з поваги до сімей під час процесу повідомлення", - сказано у пості.

Також у командуванні нагадали, що днем раніше вони повідомляли про загибель двох солдатів і зникнення ще одного після атаки Ірану 17 липня. Після ретельного пошуку на місці атаки було виявлено невідомі останки.

"Процес експертизи для підтвердження справжності останків продовжується", - резюмували в CENTCOM.

Таким чином, на даний момент офіційно відомо про три підтверджені випадки загибелі солдатів.