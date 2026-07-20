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США начали новую волну ударов по Ирану, атака длится девятую ночь подряд

03:28 20.07.2026 Пн
2 мин
Как в США аргументировали новые атаки?
aimg Эдуард Ткач
США начали новую волну ударов по Ирану, атака длится девятую ночь подряд Фото: американские войска продолжают ограничивать возможности Ирана (Getty Images)
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В Центральном командовании США заявили, что в ночь на 20 июля американские войска вновь начали серию ударов по Ирану. Это уже девятая ночь подряд, как США совершают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост CENTCOM в соцсети Х.

"Сегодня в 19:00 по восточному времени (в 02:00 по Киеву - ред.) CENTCOM начал новую волну ударов по Ирану, это уже девятая ночь подряд", - говорится в публикации.

В командовании пояснили, что новые удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, которые Тегеран использует для атак на торговые суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив.

Что предшествовало

Напомним, в первой половине июля США и Иран вновь начали обмениваться ударами. Это произошло после того, как Тегеран несколько раз атаковал торговые судна в Ормузском проливе.

В ответ на это США несколько раз атаковали Иран, из-за чего боевые действия между сторонами вновь стали регулярными.

К слову, после первой атаки на судно президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между сторонами закончилось.

В субботу в МИД Ирана тоже официально сказали, что они больше не будут соблюдать условия меморандума в области превращения огня.

Также мы писали, что согласно заявлению командования, во время новых обменов ударами, США потеряли уже как минимум троих бойцов.

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