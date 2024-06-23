США розкритикували Китай за провокації у Південно-Китайському морі

Американський дипломат зробив таку заяву на брифінгу в Ханої 22 червня на тлі зростання напруженості між Китаєм та Філіппінами у Південно-Китайському морі.

"Ми вважаємо, що дії Китаю, особливо його нещодавні дії навколо Другої мілини Томаса (підводний риф на островах Спратлі. - ред.), щодо Філіппін були безвідповідальними, агресивними, небезпечними, глибоко дестабілізуючими", - сказав Крітенбрінк.

Він також зазначив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати своїх філіппінських союзників та додав, що Вашингтон публічно і приватно дав зрозуміти Пекіну, що зобов'язання за Договором про взаємну оборону з Філіппінами є "залізними".

"Ми вважаємо, що кожна країна в регіоні, включно з Китаєм, повинна поважати міжнародне право та поводитися відповідально у морській сфері", - сказав помічник держсекретаря США.

Відносини США з В'єтнамом

Відповідаючи на запитання про його погляд на зовнішню політику В'єтнаму і нещодавній візит до країни російського диктатора Володимира Путіна, Крітенбрінк зазначив, що "тільки В'єтнам може вирішувати, як найкраще захистити свій суверенітет і просувати свої інтереси".

В'єтнам та США офіційно підвищили рівень своїх відносин до всеосяжного стратегічного партнерства, що є найвищим рівнем дипломатичних відносин, під час візиту президента Джо Байдена до Ханоя у вересні 2023 року.

Під час брифінгу Крітенбрінк назвав підвищення рівня відносин "історичним і доленосним" і заявив, що хоче зберегти динаміку, щоб переконатися, що всі досягнуті домовленості будуть реалізовані.

"Ми продовжуємо вірити, що партнерство між США і В'єтнамом ще ніколи не було таким міцним", - сказав він.

Зазначимо, що Крітенбрінк прибув з офіційним візитом до Ханоя, в п'ятницю, 21 червня, після нещодавнього візиту до країни Володимира Путіна, який різко розкритикував Вашингтон.

Спори довкола Південно-Китайського моря

Китай претендує на контроль над більшою територією Південно-Китайського моря. На окремі його регіони також претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія і Бруней. Торгівля у цьому морі щорічно приносить 3 трлн доларів США.

У 2016 році Постійна палата третейського суду в Гаазі заявила, що претензії Китаю на ці морські території не мають жодних правових підстав, але Пекін відкинув це рішення.

На початку червня влада Філіппін звинуватила Китай в агресивному зриві місії з поповнення запасів у спірному Південно-Китайському морі.

У п'ятницю, 21 червня, філіппінські офіційні особи заявили, що не розглядають можливість застосування Договору про взаємну оборону зі США. Однак Міністерство закордонних справ Китаю спростувало цю заяву Філіппін. Речник китайського МЗС у четвер, 20 червня, заявив, що необхідні заходи були законними, професійними і бездоганними.