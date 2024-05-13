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Китай відігнав американський есмінець у Південно-Китайському морі, у США заперечують

Понеділок 13 травня 2024 02:38
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Китай відігнав американський есмінець у Південно-Китайському морі, у США заперечують Фото: Китай вигнав зі своїх територіальних вод есмінець USS Halsey (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Китайські військові заявили, що відігнали від берегів країни американський есмінець у Південно-Китайському морі, який начебто "посягав на суверенітет і безпеку". У ВМС США спростували атаку і підкреслили, що корабель перебував там легально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Командування Південного театру Народно-визвольної армії Китаю повідомило, що китайські військові уважно стежили та "відігнали" есмінець ВМС США Halsey, який увійшов до територіальних вод Парасельських островів у Південно-Китайському морі. За словами військових, дії США "серйозно посягають на суверенітет і безпеку Китаю".

"Це ще один залізний доказ їхньої навігаційної гегемонії та мілітаризації Південно-Китайського моря", - заявили вони, додавши, що їхні війська перебуватимуть у стані підвищеної готовності і захищатимуть національну безпеку.

У заяві ВМС США повідомили, що есмінець відстоював навігаційні права і свободи у Південно-Китайському морі поблизу Парасельських островів "відповідно до міжнародного права".

USS Halsey покинув цей район після завершення операції і продовжив свій шлях у Південно-Китайському морі, йдеться у заяві.

Остання суперечка між Китаєм і США відбулася на тлі посилення напруженості в стратегічному Південно-Китайському морі, коли союзник США - Філіппіни - втягнуті в гостру дипломатичну суперечку з Пекіном через спірні води в регіоні.

Китай претендує на великі ділянки Південно-Китайського моря, зокрема на райони, на які претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней. У 2016 році Постійна палата третейського суду постановила, що претензії Пекіна не мають під собою жодних підстав згідно з міжнародним правом.

Загострення між США і Китаєм

За останні кілька років відносини між США і Китаєм загострилися. Це пов'язане, зокрема, через опосередковану підтримку Пекіном вторгнення Росії в Україну.

За даними агентства Bloomberg, під час нещодавнього візиту до Європи Лідер Китаю Сі Цзіньпін намагався розколоти континент і вбити клин між США та ЄС.

Крім того, президент США Джо Байден планує запровадити нові мита на окремі види товарів з Китаю.

Також Білий дім має намір обмежити Китаю доступ до окремих моделей штучного інтелекту.

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