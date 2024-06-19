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"Діють як пірати". Філіппіни звинуватили Китай у знищенні човнів

Маніла, Середа 19 червня 2024 16:50
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"Діють як пірати". Філіппіни звинуватили Китай у знищенні човнів Фото: між Філіппінами та Китаєм виник скандал (flickr by Via Tsuji)
Автор: Іван Носальський

Китайська берегова охорона пограбувала та потопила човни Філіппін у Південно-Китайському морі цього тижня.

Про це розповіли представники військового керівництва Філіппін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами голови Західного командування збройних сил Філіппін Альфонсо Торреса-молодшого, співробітники берегової охорони Китаю висадилися на філіппінські гумові човни під час місії Маніли з постачання військового форпосту на Другій мілині Томаса у понеділок, 17 червня.

"Вогнепальна зброя (яка була на човнах - ред.) була захоплена", - сказав Торрес.

Він уточнив, що китайська берегова охорона також "навмисно проколола" філіппінські гумові човни, використовуючи ножі та інші гострі предмети.

"Вони не мають права або законних повноважень втручатися в наші операції та знищувати філіппінські судна, які діють у нашій винятковій економічній зоні", - заявив начальник штабу філіппінських збройних сил Ромео Браунер.

Що передувало

Нагадаємо, 18 червня Оперативна група Філіппін у Південно-Китайському морі розповіла, що Китай навмисне пошкодив човни країни, які знаходилися в Південно-Китайському морі.

У свою чергу Пекін заявив, що човни Філіппін нібито навмисно наближалися до китайського судна, внаслідок чого сталося зіткнення.

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