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У Південно-Китайському морі зіткнулися кораблі КНР та Філіппін

Вівторок 18 червня 2024 01:59
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У Південно-Китайському морі зіткнулися кораблі КНР та Філіппін Ілюстративне фото: кораблі КНР та Філіппін зіткнулися у Південно-Китайському морі (wikimedia)
Автор: Володимир Костирін

Китайський та філіппінський кораблі у понеділок, 17 червня, зіткнулися в спірних водах Південно-Китайського моря. Після інциденту Пекін та Маніла обмінялися звинуваченнями в провокаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що кажуть у Китаї

За даними берегової охорони Китаю, філіппінське судно постачання "навмисно та небезпечно" наблизилося до китайського судна, що призвело до невеликого зіткнення. У КНР стверджують, що це сталося після того, як філіппінське судно "незаконно вторглося" у води біля Другої мілини Томаса.

Також у китайській береговій охороні заявили, що філіппінське судно для транспортування та поповнення запасів проігнорувало неодноразові попередження.

Позиція Філіппін

Маніла відкинула звинувачення Пекіна, назвавши їх такими, що "вводять в оману".

Оперативна група Філіппін у Південно-Китайському морі повідомила, що судна КНР брали участь у тарані та буксируванні, створюючи ризик для життя та пошкоджуючи човни.

Філіппінська сторона заявляє, що її Збройні сили будуть чинити опір діям Китаю в спірних водах на тлі нового випадку зіткнення суден в акваторії.

"Збройні сили Філіппін повинні чинити опір небезпечній і безрозсудній поведінці Китаю в Західно-Філіппінському морі. Дії Китаю є справжніми перешкодами для миру та стабільності в Південно-Китайському морі", - заявив філіппінський міністр оборони Гілберто Теодоро.

Реакція США

Реагуючі на інцидент посол США на Філіппінах МеріКей Карлсон у своєму Twitter (X) засудила "агресивні, небезпечні" маневри Китаю, та заявила, що зіткнення "спричинило тілесні ушкодження".

Крім того, у Державному департаменті США назвали дії КНР "ескалаційними та безвідповідальними". Вашингтон також підтвердив, що його угода про взаємну оборону з Філіппінами поширюється на будь-які напади на Збройні сили, кораблі чи літаки Філіппін у будь-якій частині Південно-Китайського моря.

У Держдепі кажуть, що випадок у понеділок став черговою "провокацією" Китаю, спрямованою на перешкоджання постачанню персоналу Філіппін на судні BRP Sierra Madre, що дислокується на спірній мілині Другого Томаса. В цьому місці торік були неодноразові випадки зіткнень з Китаєм.

"Небезпечне та навмисне використання кораблями КНР водометів, таранів, блокування маневрів і буксирування пошкоджених філіппінських суден поставило під загрозу життя філіппінських військовослужбовців, є безрозсудним і загрожує регіональному миру та стабільності", - йдеться в заяві Держдепу.

"Спірне" море

Нагадаємо, Китай і Філіппіни протягом кількох місяців обмінювалися обвинуваченням щодо небезпечних маневрів на Другій мілині Томаса, атолі в 200-мильній виключній економічній зоні (EEZ) Маніли в Південно-Китайському морі. При цьому Китай вважає цю територію своєю.

Так, Пекін претендує на майже все Південно-Китайське море - канал із щорічною морською торгівлею на суму понад 3 трильйони доларів США - включаючи частини, на які претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней.

Зауважимо, що Філіппіни називають частину Південно-Китайського моря - Західно-Філіппінським морем.

Раніше у травні китайські військові заявляли, що відігнали від берегів країни американський есмінець у Південно-Китайському морі, який начебто "посягав на суверенітет і безпеку". При цьому у ВМС США спростували атаку.

Нагадаємо, перед тим зіткнення між китайськими та філіппінськими кораблями сталося восени минулого року.

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