У Південно-Китайському морі зіткнулися кораблі КНР та Філіппін
Китайський та філіппінський кораблі у понеділок, 17 червня, зіткнулися в спірних водах Південно-Китайського моря. Після інциденту Пекін та Маніла обмінялися звинуваченнями в провокаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Що кажуть у Китаї
За даними берегової охорони Китаю, філіппінське судно постачання "навмисно та небезпечно" наблизилося до китайського судна, що призвело до невеликого зіткнення. У КНР стверджують, що це сталося після того, як філіппінське судно "незаконно вторглося" у води біля Другої мілини Томаса.
Також у китайській береговій охороні заявили, що філіппінське судно для транспортування та поповнення запасів проігнорувало неодноразові попередження.
Позиція Філіппін
Маніла відкинула звинувачення Пекіна, назвавши їх такими, що "вводять в оману".
Оперативна група Філіппін у Південно-Китайському морі повідомила, що судна КНР брали участь у тарані та буксируванні, створюючи ризик для життя та пошкоджуючи човни.
Філіппінська сторона заявляє, що її Збройні сили будуть чинити опір діям Китаю в спірних водах на тлі нового випадку зіткнення суден в акваторії.
"Збройні сили Філіппін повинні чинити опір небезпечній і безрозсудній поведінці Китаю в Західно-Філіппінському морі. Дії Китаю є справжніми перешкодами для миру та стабільності в Південно-Китайському морі", - заявив філіппінський міністр оборони Гілберто Теодоро.
Реакція США
Реагуючі на інцидент посол США на Філіппінах МеріКей Карлсон у своєму Twitter (X) засудила "агресивні, небезпечні" маневри Китаю, та заявила, що зіткнення "спричинило тілесні ушкодження".
Крім того, у Державному департаменті США назвали дії КНР "ескалаційними та безвідповідальними". Вашингтон також підтвердив, що його угода про взаємну оборону з Філіппінами поширюється на будь-які напади на Збройні сили, кораблі чи літаки Філіппін у будь-якій частині Південно-Китайського моря.
У Держдепі кажуть, що випадок у понеділок став черговою "провокацією" Китаю, спрямованою на перешкоджання постачанню персоналу Філіппін на судні BRP Sierra Madre, що дислокується на спірній мілині Другого Томаса. В цьому місці торік були неодноразові випадки зіткнень з Китаєм.
"Небезпечне та навмисне використання кораблями КНР водометів, таранів, блокування маневрів і буксирування пошкоджених філіппінських суден поставило під загрозу життя філіппінських військовослужбовців, є безрозсудним і загрожує регіональному миру та стабільності", - йдеться в заяві Держдепу.
"Спірне" море
Нагадаємо, Китай і Філіппіни протягом кількох місяців обмінювалися обвинуваченням щодо небезпечних маневрів на Другій мілині Томаса, атолі в 200-мильній виключній економічній зоні (EEZ) Маніли в Південно-Китайському морі. При цьому Китай вважає цю територію своєю.
Так, Пекін претендує на майже все Південно-Китайське море - канал із щорічною морською торгівлею на суму понад 3 трильйони доларів США - включаючи частини, на які претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней.
Зауважимо, що Філіппіни називають частину Південно-Китайського моря - Західно-Філіппінським морем.
Раніше у травні китайські військові заявляли, що відігнали від берегів країни американський есмінець у Південно-Китайському морі, який начебто "посягав на суверенітет і безпеку". При цьому у ВМС США спростували атаку.
Нагадаємо, перед тим зіткнення між китайськими та філіппінськими кораблями сталося восени минулого року.
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