В США розкрили справжню причину погроз Лаврова бити по Києву

20:46 28.05.2026 Чт
У Конгресі обіцяють, що ефект від погроз Москви буде прямо протилежним очікуваному
aimg Валерія Абабіна aimg Роман Кот
Фото: Член розвідкомітету Конгресу США Джим Хаймс (facebook.com/RepJimHimes)
Погрози Сергія Лаврова на адресу іноземних дипломатів у Києві свідчать про повну безвихідь Росії на фронті.

Про це заявив конгресмен США Джим Хаймс на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Джим Хаймс заявив, що погрози Лаврова означають три речі.

Перша - це ознака повної безвиході, адже вперше за тривалий час Росія втрачає позиції в Україні за загальними показниками.

"Російському народу варто подивитися на те, яку жертву від них вимагають принести у вигляді власної крові, власних синів заради цього божевільного диктатора, який втрачає позиції в Україні", - сказав Хаймс.

Він додав, що в найближчі місяці українські військові продовжать відвойовувати території, і це обійдеться Росії в колосальну ціну.

Друга, на думку конгресмена, - це визнання мислення людини, якій комфортно вчиняти воєнні злочини.

Він наголосив, що погрози цивільному населенню та дипломатам свідчать про те, наскільки легко Росія обирає цілями лікарні, пологові будинки та неурядові організації, що доставляють допомогу громадам уздовж лінії фронту.

Третій ефект, за словами Хаймса, буде прямо протилежним до очікуваного Москвою. Конгресмен заявив, що вже планує наступну поїздку до Києва, а до Вашингтона повернеться разом із сенатором, щоб домогтися виділення додаткових ресурсів для України.

"Усе, що уособлює Сергій Лавров, - це саме те, проти чого має боротися вільний народ", - підсумував він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив новими ударами по Києву та закликав іноземних дипломатів залишити місто.

Москва анонсувала "системні удари" по об'єктах столиці.

У відповідь Україна назвала заяви РФ шантажем і провокацією, що демонструє зацікавленість Москви в продовженні війни.

Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
