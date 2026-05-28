В США раскрыли истинную причину угроз Лаврова бить по Киеву

20:46 28.05.2026 Чт
2 мин
В Конгрессе обещают, что эффект от угроз Москвы будет прямо противоположным ожидаемому
Валерия Абабина, Роман Кот
Фото: Член разведкомитета Конгресса США Джим Хаймс (facebook.com/RepJimHimes)
Угрозы Сергея Лаврова в адрес иностранных дипломатов в Киеве свидетельствуют о полной безысходности России на фронте.

Об этом заявил конгрессмен США Джим Хаймс на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс заявил, что угрозы Лаврова означают три вещи.

Первая - это признак полной безысходности, ведь впервые за долгое время Россия теряет позиции в Украине по общим показателям.

"Русскому народу стоит посмотреть на то, какую жертву от них требуют принести в виде собственной крови, собственных сыновей ради этого безумного диктатора, который теряет позиции в Украине", - сказал Хаймс.

Он добавил, что в ближайшие месяцы украинские военные продолжат отвоевывать территории, и это обойдется России в колоссальную цену.

Вторая, по мнению конгрессмена, - это признание мышления человека, которому комфортно совершать военные преступления.

Он отметил, что угрозы гражданскому населению и дипломатам свидетельствуют о том, насколько легко Россия выбирает целями больницы, родильные дома и неправительственные организации, доставляющие помощь общинам вдоль линии фронта.

Третий эффект, по словам Хаймса, будет прямо противоположным ожидаемому Москвой. Конгрессмен заявил, что уже планирует следующую поездку в Киев, а в Вашингтон вернется вместе с сенатором, чтобы добиться выделения дополнительных ресурсов для Украины.

"Все, что олицетворяет Сергей Лавров, - это именно то, против чего должен бороться свободный народ", - подытожил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми ударами по Киеву и призвал иностранных дипломатов покинуть город.

Москва анонсировала "системные удары" по объектам столицы.

В ответ Украина назвала заявления РФ шантажом и провокацией, демонстрирующей заинтересованность Москвы в продолжении войны.

