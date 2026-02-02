США розгортають додаткові системи ППО проти Ірану: у WSJ дізнались, де саме

За даними джерел WSJ, збройні сили вже нині готові завдати обмежених авіаударів по Ірану, якщо відповідний наказ віддасть президент США Дональд Трамп.

Водночас чиновники застерігають, що масштабний удар, підготовку якого ініціював американський лідер, найімовірніше спричинить дзеркальну реакцію Тегерана. Це, своєю чергою, потребуватиме наявності потужної системи ППО.

Наголошується, що США вже мають у регіоні засоби протиповітряної оборони, зокрема есмінці та літаки. Але Пентагон додатково розгортає батарею THAAD і комплекси Patriot на військових базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі.

Крім того, США перекинули до Йорданії три ескадрильї винищувачів F-15E, які можуть бути залучені до знищення іранських безпілотників.

Окремо підкреслюється, що розгортання комплексів THAAD є серйозним сигналом підготовки США до можливого конфлікту, адже країна має лише сім таких оперативних батарей, які протягом останнього року були розгорнуті в різних регіонах світу.