США розгортають додаткові системи ППО проти Ірану: у WSJ дізнались, де саме

Сполучені Штати розгортають додаткові системи ППО на Близькому Сході з метою захисту американських військових баз та союзників США у разі можливих ударів з боку Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
За даними джерел WSJ, збройні сили вже нині готові завдати обмежених авіаударів по Ірану, якщо відповідний наказ віддасть президент США Дональд Трамп.
Водночас чиновники застерігають, що масштабний удар, підготовку якого ініціював американський лідер, найімовірніше спричинить дзеркальну реакцію Тегерана. Це, своєю чергою, потребуватиме наявності потужної системи ППО.
Наголошується, що США вже мають у регіоні засоби протиповітряної оборони, зокрема есмінці та літаки. Але Пентагон додатково розгортає батарею THAAD і комплекси Patriot на військових базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі.
Крім того, США перекинули до Йорданії три ескадрильї винищувачів F-15E, які можуть бути залучені до знищення іранських безпілотників.
Окремо підкреслюється, що розгортання комплексів THAAD є серйозним сигналом підготовки США до можливого конфлікту, адже країна має лише сім таких оперативних батарей, які протягом останнього року були розгорнуті в різних регіонах світу.
Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що президент США доручив своїм радникам підготувати варіанти оперативних і жорстких воєнних дій проти Ірану, які не призвели б до затяжного конфлікту на Близькому Сході.
Водночас, за інформацією The New York Times, Трампу було представлено кілька розширених сценаріїв можливих ударів по Ірану, включно з варіантом наземної операції.
Варто також зазначити, що вчора, 1 лютого, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що будь-який напад з боку Сполучених Штатів може спричинити "регіональну війну" на Близькому Сході.