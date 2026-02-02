США разворачивают дополнительные системы ПВО против Ирана: в WSJ узнали, где именно

По данным источников WSJ, вооруженные силы уже сейчас готовы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если соответствующий приказ отдаст президент США Дональд Трамп.

В то же время чиновники предостерегают, что масштабный удар, подготовку которого инициировал американский лидер, скорее всего повлечет зеркальную реакцию Тегерана. Это, в свою очередь, потребует наличия мощной системы ПВО.

Отмечается, что США уже имеют в регионе средства противовоздушной обороны, в частности эсминцы и самолеты. Но Пентагон дополнительно разворачивает батарею THAAD и комплексы Patriot на военных базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре.

Кроме того, США перебросили в Иорданию три эскадрильи истребителей F-15E, которые могут быть привлечены к уничтожению иранских беспилотников.

Отдельно подчеркивается, что развертывание комплексов THAAD является серьезным сигналом подготовки США к возможному конфликту, ведь страна имеет только семь таких оперативных батарей, которые в течение последнего года были развернуты в разных регионах мира.