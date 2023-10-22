США розгортають додаткові системи ППО на Близькому Сході

Він сказав, що Пентагон активував розгортання батареї Термінальної високогірної зони оборони (THAAD), а також додаткових батальйонів Patriot у місцях по всьому Близькому Сходу.

20 жовтня повідомлялось, що два дні поспіль військові бази США на Близькому Сході зазнавали ударів з повітря. Спочатку було атаковано американську базу в Сирії, того ж дня сталися спроби атак безпілотників в Іраку.

Крім цього, наступного дня, під ударом опинились дві військові бази США в Сирії та авіабаза в Іраку. Повідомлялося про незначні поранення серед сил коаліції.

Війна ХАМАС та Ізраїлю

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що скоро вони "побачать Газу зсередини", а 21 жовтня глава штабу ЦАХАЛу заявив, що військові увійдуть до Сектору Гази.

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