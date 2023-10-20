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Військові бази США зазнали атаки на Близькому Сході

Ірак, Сирія, П'ятниця 20 жовтня 2023 01:32
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Військові бази США зазнали атаки на Близькому Сході Фото: військові бази США зазнали атаки терористів на Близькому Сході (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Два дні військові бази США на Близькому Сході зазнавали атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Удару безпілотника було завдано по американській базі в Сирії в середу, того ж дня, що й спроби атак безпілотників в Іраку. У четвер, дві військові бази США в Сирії зазнали нападу.

"Сплеск активності дронів, який ми спостерігаємо. США не готові взяти на себе відповідальність за теракти", - сказав кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, передавши слова прес-секретаря Пентангона.

Два безпілотники завдали ударів по авіабазі на заході Іраку, де розташовані американські війська. Повідомлялося про незначні поранення серед сил коаліції.

"За останні 24 години американські військові захищалися від трьох безпілотників поблизу американських і коаліційних сил в Іраку. На заході Іраку американські війська атакували два безпілотники, знищивши один і пошкодивши другий, внаслідок чого коаліційні сили отримали незначні поранення. Окремо на півночі Іраку сили США атакували і знищили безпілотник, внаслідок чого ніхто не постраждав. Ми продовжуємо оцінювати наслідки для операцій", - заявили у Центральному командуванні Збройних сил США.

У ньому додано: "У цей момент підвищеної готовності ми пильно стежимо за ситуацією в Іраку та регіоні. Ми хочемо наголосити, що американські війська захищатимуть США та сили Коаліції від будь-якої загрози".

В даний час у Сирії знаходиться близько 900 військовослужбовців США, а в Іраку - 2500 військовослужбовців, підтвердили офіційні особи США. Офіційні особи відмовилися повідомити, хто був відповідальний за керування безпілотниками.

Атаки безпілотників у Сирії та Іраку сталися після вибуху у лікарні у місті Газа. ХАМАС негайно звинуватив у вибуху Ізраїль, який завдав авіаудару по цивільному об'єкту. Ізраїльські сили оборони надали докази, що причиною вибуху стала ракета палестинських терористів, яка дала осічку.

Раніше ми повідомляли, що ООН засудила удар по цивільному об'єкту та може провести власне розслідування обстрілу лікарні у Секторі Газа.

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