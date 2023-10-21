Ми увійдемо в Сектор Гази, - начальник штабу ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ Герці Галеві, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми зайдемо в сектор Газа. Ми приступимо до виконання оперативного та професійного завдання зі знищення оперативників та інфраструктури ХАМАС", - сказав він.

Галеві заявив, що коли ЦАХАЛ увійде в Газу, вони "зважатимуть на події, які сталися 7 жовтня", коли ХАМАС напав на Ізраїль.

"Усі можливості ЦАХАЛу будуть з вами під час цього маневру. Будьте сміливими, з таким мисленням, будьте дуже рішучими та додавайте своїм солдатам впевненості", - сказав Галеві, звертаючись до Армії оборони.

Війна ХАМАС та Ізраїлю

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що скоро вони "побачать Газу зсередини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.