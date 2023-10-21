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Ми увійдемо в Сектор Гази, - начальник штабу ЦАХАЛ

Субота 21 жовтня 2023 23:24
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Ми увійдемо в Сектор Гази, - начальник штабу ЦАХАЛ Фото: ЦАХАЛ пообіцяв зайти в Сектор Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ Герці Галеві, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми зайдемо в сектор Газа. Ми приступимо до виконання оперативного та професійного завдання зі знищення оперативників та інфраструктури ХАМАС", - сказав він.

Галеві заявив, що коли ЦАХАЛ увійде в Газу, вони "зважатимуть на події, які сталися 7 жовтня", коли ХАМАС напав на Ізраїль.

"Усі можливості ЦАХАЛу будуть з вами під час цього маневру. Будьте сміливими, з таким мисленням, будьте дуже рішучими та додавайте своїм солдатам впевненості", - сказав Галеві, звертаючись до Армії оборони.

Війна ХАМАС та Ізраїлю

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що скоро вони "побачать Газу зсередини".

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Ізраїль ХАМАС Сектор Газа
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