США розгорнуть понад 4000 солдатів у Латинській Америці для боротьби з наркокартелями, - ЗМІ

Сполучені Штати розгортають понад 4 тисячі морських піхотинців і моряків у водах навколо країн Латинської Америки та Карибського басейну для посилення боротьби з наркокартелями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У цьому будуть задіяні військові підрозділи USS Iwo Jima Group і 22-га експедиційна частина морської піхоти в зоні відповідальності Південного командування США.
Як наголошується в заяві, оприлюдненій представником Пентагону Шоном Парнеллом, рішення ухвалено "на виконання вказівки президента щодо ліквідації транснаціональних злочинних угруповань (TCO) і боротьби з наркотероризмом для захисту Батьківщини".
За словами офіційних осіб, у рамках місії Південному командуванню ЗС США буде передано атомний ударний підводний човен, додатковий розвідувальний літак P8 Poseidon, кілька есмінців і ракетний крейсер.
Ще одне джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що додаткові кошти "спрямовані на усунення загроз національній безпеці США з боку спеціально позначених наркотерористичних організацій у регіоні".
Раніше в п'ятницю ВМС США оголосили про розгортання авіаносця USS Iwo Jima, 22-ї експедиційної частини морської піхоти та двох інших кораблів десантної групи - USS Fort Lauderdale і USS San Antonio. Однак там не повідомили, куди вони прямують.
Один із посадовців наголосив, що посилення військової присутності є "насамперед демонстрацією сили" та сигналом, а не свідченням підготовки до точкових ударів по картелях. Водночас це надає американському військовому командуванню та президенту США широкий спектр можливостей у разі, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про військові дії.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп таємно підписав директиву, що дозволяє прямі військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних іноземними терористичними організаціями.
Також ми писали, що США готові заплатити 50 млн доларів за інформацію, яка дасть змогу затримати лідера Венесуели Мадуро, якого звинувачують у наркоторгівлі, корупції та порушенні прав людини. Йдеться, зокрема, про використання організацій, визнаних терористичними, для завезення наркотиків до США