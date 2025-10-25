США развернут более 4000 солдатов в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями, - СМИ

В этом будут задействованы военные подразделения USS Iwo Jima Group и 22-я экспедиционная часть морской пехоты в зоне ответственности Южного командования США.

Как отмечается в заявлении, обнародованном представителем Пентагона Шоном Парнеллом, решение принято "во исполнение указания президента по ликвидации транснациональных преступных группировок (TCO) и борьбы с наркотерроризмом для защиты Родины".

По словам официальных лиц, в рамках миссии Южному командованию ВС США будут переданы атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что дополнительные средства "направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций в регионе".

Ранее в пятницу ВМС США объявили о развертывании авианосца USS Iwo Jima, 22-я экспедиционной части морской пехоты и двух других кораблей десантной группы - USS Fort Lauderdale и USS San Antonio. Однако там не сообщили, куда они направляются.

Один из чиновников подчеркнул, что усиление военного присутствия является "прежде всего демонстрацией силы" и сигналом, а не свидетельством подготовки к точечным ударам по картелям. В то же время это предоставляет американскому военному командованию и президенту США широкий спектр возможностей в случае, если Дональд Трамп отдаст приказ о военных действиях.