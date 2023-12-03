США розгорнуть нові ракети наземного базування в Індо-Тихоокеанському регіоні

Як розповів Філліпс, серед ракет середньої дальності наземного базування розглядаються:

наземні версії "Стандартної ракети-6" (SM-6);

крилаті ракети "Томагавк".

Це буде першим розгортанням після завершення терміну дії договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності у 2019 році. Договір забороняв країнам розробляти й володіти ракетами наземного базування дальністю від 500 км до 5500 км.

Китай продовжував розширювати свій арсенал тоді, коли США були пов'язані вищезгаданим договором. Згідно з оцінками Пентагону, Пекін володіє 1500 ракетами з радіусом дії від 1000 км до 5500 км.

Як пояснив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда, США відправлять ракетні підрозділи середньої дальності в першу чергу на американську територію на Гуамі. Також Штати шукатимуть можливості для більш оперативного розгортання у союзників в разі непередбачених обставин.

"Гуам став стратегічно важливим місцем для військових операцій США в західній частині Тихого океану і знаходиться за 4000 км від материкового Китаю. Ракетні підрозділи середньої дальності можуть бути швидко перекинуті з острова до азійських союзників у відповідь на надзвичайні ситуації", - додає видання.

Тим часом Японія та Філіппіни неохоче приймають до себе нові американські сили й засоби через побоювання стати мішенню для китайських військових у разі загострення ситуації. Як відзначила в січні прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, розгортання нових ракет наземного базування в Японії не планується. Президент Філіппін також наголосив на тому, що США не планують використовувати військові бази в його країні для ударних операцій проти Китаю.

"Вашингтон має намір просувати розгортання ракет наземного базування, щоб служити стримуючим фактором проти військових дій Китаю. Мобільні й маневрені ракетні підрозділи мають більше шансів уникнути виявлення й ударів противника, ніж кораблі або літаки. Вони також не потребують злітно-посадкових смуг або портів, що забезпечує більшу гнучкість", - додає видання.

Посилення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні

В кінці липня цього року стало відомо про те, що США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.

Вже в серпні Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південнокитайському морі. Головною метою навчань назвали зміцнення співпраці між чотирма країнами з метою реалізації вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.