США развернут новые ракеты наземного базирования в Индо-Тихоокеанском регионе

Как рассказал Филлипс, среди ракет средней дальности наземного базирования рассматриваются:

наземные версии "Стандартной ракеты-6" (SM-6);

крылатые ракеты "Томагавк".

Это будет первым развертыванием после завершения срока действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году. Договор запрещал странам разрабатывать и владеть ракетами наземного базирования дальностью от 500 км до 5500 км.

Китай продолжал расширять свой арсенал тогда, когда США были связаны вышеупомянутым договором. Согласно оценкам Пентагона, Пекин обладает 1500 ракетами с радиусом действия от 1000 км до 5500 км.

Как пояснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда, США отправят ракетные подразделения средней дальности в первую очередь на американскую территорию на Гуаме. Также Штаты будут искать возможности для более оперативного развертывания у союзников в случае непредвиденных обстоятельств.

"Гуам стал стратегически важным местом для военных операций США в западной части Тихого океана и находится в 4000 км от материкового Китая. Ракетные подразделения средней дальности могут быть быстро переброшены с острова к азиатским союзникам в ответ на чрезвычайные ситуации", - добавляет издание.

Между тем Япония и Филиппины неохотно принимают к себе новые американские силы и средства из-за опасений стать мишенью для китайских военных в случае обострения ситуации. Как отметила в январе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, развертывание новых ракет наземного базирования в Японии не планируется. Президент Филиппин также отметил, что США не планируют использовать военные базы в его стране для ударных операций против Китая.

"Вашингтон намерен продвигать развертывание ракет наземного базирования, чтобы служить сдерживающим фактором против военных действий Китая. Мобильные и маневренные ракетные подразделения имеют больше шансов избежать обнаружения и ударов противника, чем корабли или самолеты. Они также не нуждаются во взлетно-посадочных полосах или портах, что обеспечивает большую гибкость", - добавляет издание.

Усиление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

В конце июля этого года стало известно о том, что США и Австралия планируют усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и открыть общий разведывательный центр.

Уже в августе Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южнокитайском море. Главной целью учений назвали укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.