США розглядали залучення атомних криголамів РФ для газових проєктів на Алясці, - ЗМІ

Сполучені Штати провели внутрішні переговори щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових та СПГ-проектів на Алясці як однієї з можливих угод, які варто укласти під час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами одного з джерел, ідея криголама обговорювалася серед чиновників Білого дому як одна з потенційних угод, які можна спробувати укласти з Росією на саміті на Алясці.

Зауважимо, що нині Росія експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які відіграють центральну роль у забезпеченні цілорічного доступу до судноплавства Північним морським шляхом, стратегічно важливого шляху для світових енергетичних та торговельних потоків.

Водночас адміністрація Трампа наполягає на транспортуванні газу з віддаленої півночі Аляски азійським клієнтам.

За даними анонімних джерел видання, Трамп запропонував проект Alaska LNG, який вартує 44 мільярди доларів та передбачає постачання зрідженого природного газу 800-мильним трубопроводом з Аляски азійським покупцям, як спосіб зменшення їхньої залежності від російського LNG.

Ще один проект, аналогічно спрямований на азійські ринки, - це Qilak LNG, який розрахований на 4 мільйони тонн СПГ на рік.

Засновник компанії Qilak LNG Мід Тредвелл зауважив, що для американського проекту зрідженого природного газу не було б незвичним покладатися на криголами будь-якої країни, яку дозволив уряд США.

"Але ми спеціально про це не просили", - уточнив Тредвелл.