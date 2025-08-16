США рассматривали привлечение атомных ледоколов РФ для газовых проектов на Аляске, - СМИ

Соединенные Штаты провели внутренние переговоры по использованию российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске как одной из возможных сделок, которые стоит заключить во время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам одного из источников, идея ледокола обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске.

Заметим, что сейчас Россия эксплуатирует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые играют центральную роль в обеспечении круглогодичного доступа к судоходству по Северному морскому пути, стратегически важному пути для мировых энергетических и торговых потоков.

В то же время администрация Трампа настаивает на транспортировке газа с отдаленного севера Аляски азиатским клиентам.

По данным анонимных источников издания, Трамп предложил проект Alaska LNG, который стоит 44 миллиарда долларов и предусматривает поставки сжиженного природного газа 800-мильным трубопроводом с Аляски азиатским покупателям, как способ уменьшения их зависимости от российского LNG.

Еще один проект, аналогично направленный на азиатские рынки, - это Qilak LNG, который рассчитан на 4 миллиона тонн СПГ в год.

Основатель компании Qilak LNG Мид Тредвелл заметил, что для американского проекта сжиженного природного газа не было бы необычным полагаться на ледоколы любой страны, которую разрешило правительство США.

"Но мы специально об этом не просили", - уточнил Тредвелл.