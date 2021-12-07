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США и Россия договорились продолжить диалог по Украине

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Вторник 07 декабря 2021 20:42
США и Россия договорились продолжить диалог по Украине Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся онлайн-саммит президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина. Стороны договорились продолжить диалог по Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время переговоров Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал коллегу к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Президенты договорились поручить своим командам продолжить диалог по Украине.

Напомним, РБК-Украина писало, что Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, которые продолжались более двух часов.

Во время онлайн-саммита президент США пригрозил России последствиями в случае полномасштабной войны против Украины.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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