Длились более двух часов. Байден и Путин завершили онлайн-переговоры
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои переговоры по видеосвязи. Онлайн-саммит двух президентов длился более 2 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".
В начале разговора Байден выразил надежду, что на следующем саммите "Большой двадцатки" он сможет провести очную встречу с Путиным.
Пока неизвестно, о чем точно говорили и к чему договорились Байден и Путин. В ближайшее время пресс-секретари Белого дома и Кремля планируют провести встречу с журналистами, чтобы проинформировать о результатах сегодняшних переговоров.
Как анонсировалось Россией и США, президенты Путин и Байден, прежде всего, планировали обсудить обострение ситуации вокруг Украины, в частности, угрозу российского полномасштабного вторжения. Кроме того, планировалось обсудить кибербезопасность и другие вопросы.
Напомним, ожидается, что президент США обсудит итоги разговора с Путиным со своими европейскими партнерами.