Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры. Они обсудят, в частности, Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Два лидера начали переговоры. Среди тем:
- военные действия России у границ Украины,
- стратегическая стабильность между странами,
- кибернетические и региональные проблемы.
Позиция Украины
Ожидается, что после разговора с Путиным Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у Зеленского ожидают прояснения глобальной картины. А также снижения агрессивности со стороны Москвы.
"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из возможного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк.
Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Байдена на переговорах с Путиным отвергнуть "красные линии" Кремля. А также твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.
Напомним, Байден уже отверг "красные линии", которые высказывал российский лидер, и заявил, что рассчитывает на долгий разговор.