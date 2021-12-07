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Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина

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Вашингтон, Вторник 07 декабря 2021 17:09
Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры. Они обсудят, в частности, Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Два лидера начали переговоры. Среди тем:

  • военные действия России у границ Украины,
  • стратегическая стабильность между странами,
  • кибернетические и региональные проблемы.

Позиция Украины

Ожидается, что после разговора с Путиным Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у Зеленского ожидают прояснения глобальной картины. А также снижения агрессивности со стороны Москвы.

"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из возможного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Байдена на переговорах с Путиным отвергнуть "красные линии" Кремля. А также твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.

Напомним, Байден уже отверг "красные линии", которые высказывал российский лидер, и заявил, что рассчитывает на долгий разговор.

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Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина
Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина
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