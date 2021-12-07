Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры. Они обсудят, в частности, Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

Два лидера начали переговоры. Среди тем:

военные действия России у границ Украины,

стратегическая стабильность между странами,

кибернетические и региональные проблемы.

Позиция Украины

Ожидается, что после разговора с Путиным Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у Зеленского ожидают прояснения глобальной картины. А также снижения агрессивности со стороны Москвы.

"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из возможного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Байдена на переговорах с Путиным отвергнуть "красные линии" Кремля. А также твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.