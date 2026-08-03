США різко збільшують виробництво Patriot та THAAD

США розширюють виробництво ракет Patriot та THAAD після скорочення запасів через війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Пентагон запускає нове виробництво

США підписали контракт вартістю понад 3 млрд доларів із компаніями Lockheed Martin та Northrop Grumman на розширення виробництва компонентів для ракет-перехоплювачів Patriot та THAAD.

За даними агентства, угода стала продовженням контракту, оголошеного минулого тижня. Тоді Lockheed Martin отримала замовлення на суму до 58,6 млрд. доларів на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Чому США збільшують випуск

Як зазначає Reuters, Вашингтон продовжує постачати озброєння союзникам, а також витрачає власні боєприпаси через конфлікт навколо Ірану.

На цьому тлі в США посилюються побоювання щодо скорочення запасів засобів протиповітряної оборони та високоточного озброєння.

За інформацією Пентагону, нова рамкова угода дозволить потроїти виробництво ракет Patriot та вчетверо збільшити випуск компонентів для комплексів THAAD.

Patriot залишаються критично важливими для України

За даними вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), на озброєнні США залишається менше 1000 ракет-перехоплювачів Patriot та менше 250 ракет THAAD. Обидві системи активно застосовувалися під час операцій Близькому Сході.

Reuters нагадує, що Україна продовжує відчувати хронічний брак ракет Patriot, які залишаються єдиним засобом у її арсеналі, здатним перехоплювати балістичні ракети.

Що передбачає контракт

За даними Пентагону, угода передбачає створення другого джерела виробництва твердопаливних двигунів PAC-3, а також збільшення випуску займистих пристроїв.

Крім того, Reuters нагадує, що раніше аналогічна рамкова угода була укладена з компанією RTX для різкого збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk – приблизно з 60 до 1000 одиниць на рік.