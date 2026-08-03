США резко увеличивают производство Patriot и THAAD

США расширяют производство ракет Patriot и THAAD после сокращения запасов из-за войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию инфомационного агентства Reuters.

Пентагон запускает новое производство

США подписали контракт стоимостью более 3 млрд долларов с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman на расширение производства компонентов для ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.

По данным агентства, соглашение стало продолжением контракта, объявленного на прошлой неделе. Тогда Lockheed Martin получила заказ на сумму до 58,6 млрд долларов на производство ракет-перехватчиков Patriot.

Почему США увеличивают выпуск

Как отмечает Reuters, Вашингтон продолжает поставлять вооружение союзникам, а также расходует собственные боеприпасы в связи с конфликтом вокруг Ирана.

На этом фоне в США усиливаются опасения по поводу сокращения запасов средств противовоздушной обороны и высокоточного вооружения.

По информации Пентагона, новое рамочное соглашение позволит утроить производство ракет Patriot и в четыре раза увеличить выпуск компонентов для комплексов THAAD.

Patriot остаются критически важными для Украины

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на вооружении США остается менее 1000 ракет-перехватчиков Patriot и менее 250 ракет THAAD. Обе системы активно применялись во время операций на Ближнем Востоке.

Reuters напоминает, что Украина продолжает испытывать хроническую нехватку ракет Patriot, которые остаются единственным средством в ее арсенале, способным перехватывать баллистические ракеты.

Что предусматривает контракт

По данным Пентагона, соглашение предусматривает создание второго источника производства твердотопливных двигателей PAC-3, а также увеличение выпуска устройств воспламенения.

Кроме того, Reuters напоминает, что ранее аналогичное рамочное соглашение было заключено с компанией RTX для резкого увеличения производства крылатых ракет Tomahawk - примерно с 60 до 1000 единиц в год.