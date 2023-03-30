США рішуче засуджують арешт журналіста WSJ у Росії

"Ми глибоко стурбовані заявою Росії про затримання журналіста, громадянина США. Найвищим пріоритетом Держдепу є безпека громадян США за кордоном. Якщо ви громадянин США, який проживає або подорожує в Росії, будь ласка, негайно покиньте її", - закликав Блінкен.

Він також зазначив, що Держдеп підтримує контакти з Wall Street Journal після затримання журналіста.

"Кожного разу, коли громадянина США затримують за кордоном, ми негайно звертаємося до консульства та прагнемо надати всю належну підтримку. Ми рішуче засуджуємо триваючі спроби Кремля залякувати, репресувати та карати журналістів і представників громадянського суспільства", - зазначив держсеретар.

В Адміністрації президента США Джо Байдена також заявили, що "глибоко стурбовані" повідомленнями про затримання Гершковича в Росії за звинуваченням у шпигунстві.

"Офіційні особи Білого дому та Державного департаменту спілкувалися з роботодавцем пана Гершковича, Wall Street Journal. Адміністрація також зв'язалася з його родиною. Крім того, Державний департамент підтримував прямий зв’язок із російським урядом з цього приводу, включно з активною роботою над забезпеченням консульського доступу до пана Гершковича", - сказала спікер Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона підкреслила, що США рішуче засуджують затримання журналіста та вважає такі дії РФ неприйнятними.

Нагадаємо, сьогодні Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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