RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США решительно осуждают арест журналиста WSJ в России

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы глубоко обеспокоены заявлением России о задержании журналиста, гражданина США. Наивысшим приоритетом Госдепа является безопасность граждан США за границей. Если вы гражданин США, которые проживает или путешествует в России, пожалуйста, немедленно покиньте ее", - призвал Блинкен.

Он также отметил, что Госдеп поддерживает контакты с Wall Street Journal после задержания журналиста.

"Каждый раз, когда гражданина США задерживают за границей, мы немедленно обращаемся в консульство и стремимся оказать всю должную поддержку. Мы решительно осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугивать, репрессировать и наказывать журналистов и представителей гражданского общества", - отметил госсеретарь.

В Администрации президента США Джо Байдена также заявили, что "глубоко озабочены" сообщениями о задержании Гершковича в России по обвинению в шпионаже.

"Официальные лица Белого дома и Государственного департамента общались с работодателем господина Гершковича, Wall Street Journal. Администрация также связалась с его семьей. Кроме того, Государственный департамент поддерживал прямую связь с российским правительством по этому поводу, включая активную работу над обеспечением консульского доступа к господину Гершковичу", - сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что США решительно осуждают задержание журналиста и считает подобные действия РФ неприемлемыми.

Напомним, сегодня Гершкович был задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация