В США рекомендуют гражданам перед поездкой в Украину оставить образцы ДНК

США призывают своих граждан немедленно выехать из Украины из-за войны, советуют воздержаться от путешествий в страну ввиду небезопасности, а тем американцам, кто все же решился отправиться - дали ряд рекомендаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный бюллетень от Бюро консульских дел Госдепартамента США.

В рекомендациях относительно поездок в зоны повышенного риска отмечается, что если граждане США, которые в настоящее время не находятся в Украине, но решили проигнорировать советы воздержаться от путешествий, перед отправлением следует предпринять, в том числе, следующие шаги:

Составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров и/или доверенность.

Обсудите с близкими план относительно ухода/опеки над детьми, домашними животными, имуществом, вещами, неликвидными активами (коллекции, произведения искусства и т. д.), пожеланиями в отношении похорон и т. д.

Поделились важными документами, логинами и контактными данными с близкими, чтобы они могли управлять вашими делами, если вы не сможете вернуться в Штаты, как планировалось. Оставьте образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг на тот случай, если вашей семье будет необходимо получить к ним доступ.

Разработайте план общения с семьей и/или вашим работодателем или принимающей организацией, чтобы они могли следить за вашей безопасностью и местоположением, когда вы путешествуете по зонам повышенного риска.

Зарегистрируйте свою поездку в программе Smart Traveller Enrollment Program (STEP) Госдепартамента, чтобы получать оповещения и упростить поиск вас в чрезвычайной ситуации.

"Граждане США, выезжающие за границу, всегда должны иметь план действий в чрезвычайных ситуациях. Просмотрите контрольный список путешественника", - говорится в информационном бюллетене.

В ведомстве напомнили, что Федеральное авиационное управление запрещает гражданской авиации США летать в воздушном пространстве Украины из-за боевых действий.