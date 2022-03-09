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У США рекомендують громадянам перед поїздкою в Україну залишити зразки ДНК

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Середа 09 березня 2022 08:42
У США рекомендують громадянам перед поїздкою в Україну залишити зразки ДНК Фото: посольство США у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

США закликають своїх громадян негайно виїхати з України через війну, радять утриматися від подорожей до країни через небезпеку, а тим американцям, хто все ж зважився відправитися - дали ряд рекомендацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний бюлетень від Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

У рекомендаціях щодо поїздок в зони підвищеного ризику зазначається, що якщо громадяни США, які нині не перебувають в Україні, але вирішили проігнорувати поради утриматися від подорожей, перед відправленням слід зробити, серед іншого, наступні кроки:

  • Складіть заповіт і вкажіть відповідних страхових бенефіціарів та/або довіреність.
  • Обговоріть з близькими план щодо догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо.
  • Поділилися важливими документами, логінами та контактними даними з близькими, щоб вони могли керувати вашими справами, якщо ви не зможете повернутися в Штати, як планувалося. Залиште зразки ДНК у свого постачальника медичних послуг на той випадок, якщо вашій родині буде необхідно отримати до них доступ.
  • Розробіть план спілкування з сім'єю та / або вашим роботодавцем або приймаючою організацією, щоб вони могли стежити за вашою безпекою та місцем розташування, коли ви подорожуєте по зонах підвищеного ризику.
  • Зареєструйте свою поїздку в програмі Smart Traveller Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення та спростити пошук вас у надзвичайній ситуації.

"Громадяни США, які виїжджають за кордон, завжди повинні мати план дій у надзвичайних ситуаціях. Перегляньте контрольний список мандрівника", - йдеться в інформаційному бюлетені.

У відомстві нагадали, що Федеральне авіаційне управління забороняє цивільній авіації США літати в повітряному просторі України через бойові дії.

Раніше повідомлялося, що в Інтернаціональний легіон їдуть тисячі добровольців захищати Україну, серед них і американці. Так, за інформацією РНБО, вже понад 3 тисячі американців подали заявки на вступ до Міжнародного легіону України.

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