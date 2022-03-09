У США рекомендують громадянам перед поїздкою в Україну залишити зразки ДНК

США закликають своїх громадян негайно виїхати з України через війну, радять утриматися від подорожей до країни через небезпеку, а тим американцям, хто все ж зважився відправитися - дали ряд рекомендацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний бюлетень від Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

У рекомендаціях щодо поїздок в зони підвищеного ризику зазначається, що якщо громадяни США, які нині не перебувають в Україні, але вирішили проігнорувати поради утриматися від подорожей, перед відправленням слід зробити, серед іншого, наступні кроки:

Складіть заповіт і вкажіть відповідних страхових бенефіціарів та/або довіреність.

Обговоріть з близькими план щодо догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо.

Поділилися важливими документами, логінами та контактними даними з близькими, щоб вони могли керувати вашими справами, якщо ви не зможете повернутися в Штати, як планувалося. Залиште зразки ДНК у свого постачальника медичних послуг на той випадок, якщо вашій родині буде необхідно отримати до них доступ.

Розробіть план спілкування з сім'єю та / або вашим роботодавцем або приймаючою організацією, щоб вони могли стежити за вашою безпекою та місцем розташування, коли ви подорожуєте по зонах підвищеного ризику.

Зареєструйте свою поїздку в програмі Smart Traveller Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення та спростити пошук вас у надзвичайній ситуації.

"Громадяни США, які виїжджають за кордон, завжди повинні мати план дій у надзвичайних ситуаціях. Перегляньте контрольний список мандрівника", - йдеться в інформаційному бюлетені.

У відомстві нагадали, що Федеральне авіаційне управління забороняє цивільній авіації США літати в повітряному просторі України через бойові дії.