Тысячи иностранных добровольцев едут защищать Украину: среди них американцы
Тысячи добровольцев едут защищать Украину от российского вторжения. Среди них американские военные, которые ответили на призыв Украины присоединяться к службе в международном батальоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Представитель посольства Украины в Вашингтоне сообщил мзданию, что 3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины и присоединятся к службе в международном батальоне, который поможет противостоять силам вторжения России.
Добровольцев помогать Украине оказалось немало и в других странах. В частности отмечается, что преимущественно это люди из постсоветских государств, таких, как Грузия и Беларусь.
Издание рассказывает об американском ветеране, который решил противостоять российскому вторжению в Украине. Он отмечает, что мог бы помогать украинцам обороняться как на самом фронте, так и в качестве военного инструктора.
Он отметил, что украинское правительство поступило правильно, решив сформировать международный легион добровольцев. В любом случае боец собирался помочь украинцам.
"Если бы такая процедура отсутствовала, нам бы пришлось решать все на границе. Не зная языка и пытаясь кого-то убедить. Но теперь, они будут знать о нашем опыте. Они будут знать о нашей подготовке. Они могут отправить нас туда, где мы им нужны", - сказал он.
Напомним, что в Украину приедут 16 тысяч добровольцев из других стран. Об этом рассказал Зеленский.
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