Тысячи иностранных добровольцев едут защищать Украину: среди них американцы

Тысячи добровольцев едут защищать Украину от российского вторжения. Среди них американские военные, которые ответили на призыв Украины присоединяться к службе в международном батальоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Представитель посольства Украины в Вашингтоне сообщил мзданию, что 3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины и присоединятся к службе в международном батальоне, который поможет противостоять силам вторжения России.

Добровольцев помогать Украине оказалось немало и в других странах. В частности отмечается, что преимущественно это люди из постсоветских государств, таких, как Грузия и Беларусь.

Издание рассказывает об американском ветеране, который решил противостоять российскому вторжению в Украине. Он отмечает, что мог бы помогать украинцам обороняться как на самом фронте, так и в качестве военного инструктора.

Он отметил, что украинское правительство поступило правильно, решив сформировать международный легион добровольцев. В любом случае боец собирался помочь украинцам.