ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 3 тысяч американцев уже подали заявки на вступление в Интернациональный легион

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 03:09
Более 3 тысяч американцев уже подали заявки на вступление в Интернациональный легион Фото: Более 3 тысяч американцев уже подали заявки на вступление в Интернациональный легион (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Артур Родивилов

Более 3 тысяч американцев уже подали заявки на вступление в Международный легион Украины. Среди них есть ветераны вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Также присоединился отряд добровольцев из граждан Грузии во главе с экс-министром обороны этой страны.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось о создании в своей структуре специального подразделения Интернационального легиона.

Война России против Украины продолжается 13 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать