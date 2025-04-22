В США реформують Держдеп: що задумав Трамп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

У Держдепі планують об'єднати функції, які стосуються конкретних регіонів, для підвищення функціональності. Також ліквідують надлишкові офіси, а не статутні програми, які "не відповідають основним національним інтересам Америки", будуть скасовані.

"У своєму нинішньому вигляді департамент є роздутим, бюрократичним і не здатним виконувати свої основні дипломатичні функції в цю нову еру великої конкуренції між державами. Розлога бюрократія створила систему, більш підконтрольну радикальним політичним ідеологіям, ніж просуванню основних національних інтересів Америки", - заявив Рубіо.

За його словами, за останні 15 років департамент значно збільшився, а витрати різко зросли. Однак, замість того, щоб побачити повернення інвестицій, платники податків спостерігали менш ефективною дипломатією.

Тому Рубіо хоче, щоб комплексний план реорганізації посилив роботу всіх ланок відомства - від бюро до посольств. Він вважає, що це "приведе департамент до 21 століття".

Чутки про реформу дипломатичного відомства

Нагадаємо, днями у The New York Times вийшов матеріал, у якому йшлося про те, що президент США Дональд Трамп нібито наступного тижня може підписати указ про скорочення діяльності Держдепу та американських посольств в Африці.

Зазначалося, що у разі підписання документа Держдепартамент почне відправляти велику кількість працівників в оплачувану відпустку і розсилати повідомлення про звільнення.

Як написали в NYT, однією з найрадикальніших пропозицій є ліквідація бюро у справах Африки, яке відповідає за політику США в країнах на південь від Сахари.

Крім цього, документ, мовляв, пропонує скоротити підрозділи в штаб-квартирі Держдепу, які опікуються питаннями зміни клімату, демократії та прав людини.