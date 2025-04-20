Трамп може закрити посольства США в Африці та скоротити Держдеп, - NYT

Президент США Дональд Трамп наступного тижня може підписати указ про скорочення діяльності Держдепартаменту та американських посольств в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Крім цього, документ пропонує скоротити підрозділи в штаб-квартирі Держдепу, які опікуються питаннями зміни клімату, демократії та прав людини.

Мета указу, який Трамп може підписати вже наступного тижня, - провести "сувору реорганізацію" Держдепартаменту США і "оптимізувати виконання місій" за одночасного скорочення "розтрат, шахрайства і зловживань". Згідно з копією 16-сторінкового документа, зміни мають бути реалізовані до 1 жовтня.

За словами джерел, підписання указу супроводжуватиметься звільненнями як дипломатів, так і держслужбовців. Зокрема, Держдепартамент почне відправляти велику кількість працівників в оплачувану відпустку та розсилати повідомлення про звільнення.

Також проєкт указу закликає скасувати іспит на дипломатичну службу для майбутніх дипломатів і встановлює нові критерії прийому на роботу. У тому числі "відповідність зовнішньополітичному баченню президента".

Згідно з документом, Держдеп повинен буде значно розширити використання штучного інтелекту для допомоги в складанні документів, а також для "розроблення та огляду політики" і "оперативного планування".

Як пише NYT, до моменту підписання деякі положення указу можуть бути змінені. Далі ЗМІ додає, що пропонована реорганізація дасть змогу позбутися регіональних бюро, які допомагають розробляти і проводити політику в багатьох частинах світу. Замість цього ці функції розподілятимуть між чотирма "корпусами". Серед них:

Євразійський корпус, що складається з Європи, Росії та Центральної Азії;

Близькосхідний корпус, що складається з арабських країн, Ірану, Пакистану та Афганістану;

Латиноамериканський корпус, що складається з Центральної Америки, Південної Америки і Карибського басейну;

Індо-Тихоокеанський корпус, що складається зі Східної Азії, Південно-Східної Азії, Індії, Бангладеш, Шрі-Ланки, Непалу, Бутану і Мальдівських островів.

Однією з найрадикальніших пропозицій у проєкті є ліквідація бюро у справах Африки, яке відповідає за політику США в країнах на південь від Сахари. Замість нього передбачається створити набагато менший офіс спецпосланця у справах Африки, який підпорядковуватиметься Раді нацбезпеки при Білому домі. Новий офіс зосередиться лише на кількох пріоритетних напрямках, включно зі "скоординованими антитерористичними операціями" і "стратегічним видобутком і торгівлею критично важливими природними ресурсами".

У проєкті також ідеться про те, що всі "необов'язкові" посольства і консульства в країнах на південь від Сахари будуть закриті до 1 жовтня. Дипломатів відправлять в Африку в рамках "цільових місій".