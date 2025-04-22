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В США реформируют Госдеп: что задумал Трамп

Вторник 22 апреля 2025 19:34
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В США реформируют Госдеп: что задумал Трамп Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Администрация президента Дональда Трампа решила реорганизовать Государственный департамент США. Реформа коснется всех звеньев - от бюро до посольств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.

В Госдепе планируют объединить функции, которые касаются конкретных регионов, для повышения функциональности. Также ликвидируют избыточные офисы, а не уставные программы, которые "не соответствуют основным национальным интересам Америки", будут упразднены.

"В своем нынешнем виде департамент является раздутым, бюрократическим и не способным выполнять свои основные дипломатические функции в эту новую эру большой конкуренции между государствами. Раздутая бюрократия создала систему, более подконтрольную радикальным политическим идеологиям, чем продвижению основных национальных интересов Америки", - заявил Рубио.

По его словам, за последние 15 лет департамент значительно увеличился, а расходы резко возросли. Однако, вместо того, чтобы увидеть возврат инвестиций, налогоплательщики наблюдали менее эффективной дипломатией.

Поэтому Рубио хочет, чтобы комплексный план реорганизации усилил работу всех звеньев ведомства - от бюро до посольств. Он считает, что это "приведет департамент к 21 веку".

Слухи о реформе дипломатического ведомства

Напомним, на днях в The New York Times вышел материал, в котором говорилось о том, что президент США Дональд Трамп якобы на следующей неделе может подписать указ о сокращении деятельности Госдепа и американских посольств в Африке.

Отмечалось, что в случае подписания документа Госдепартамент начнет отправлять большое количество работников в оплачиваемый отпуск и рассылать уведомления об увольнении.

Как написали в NYT, одним из самых радикальных предложений является ликвидация бюро по делам Африки, которое отвечает за политику США в странах к югу от Сахары.

Кроме этого, документ, мол, предлагает сократить подразделения в штаб-квартире Госдепа, которые занимаются вопросами изменения климата, демократии и прав человека.

Однако Рубио опроверг информацию NYT, что Вашингтон планирует закрыть американские посольства в Африке. Он заявил тогда, что это фейковые новости, а The New York Times, мол, стало жертвой очередного обмана.

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