ua en ru
Нд, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Жертви чергового обману". Рубіо покепкував з NYT через новину про посольства США

Неділя 20 квітня 2025 20:04
UA EN RU
"Жертви чергового обману". Рубіо покепкував з NYT через новину про посольства США Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо спростував інформацію NYT, що Вашингтон планує закрити американські посольства в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Це фейкові новини. The New York Times стає жертвою чергового обману", - написав Рубіо.

Що передувало

У NYT вийшов матеріал, у якому йшлося про те, що президент США Дональд Трамп нібито наступного тижня може підписати указ про скорочення діяльності Держдепу та американських посольств в Африці.

У разі підписання документа, будуть звільнення як дипломатів, так і держслужбовців. Зокрема, Держдепартамент почне відправляти велику кількість працівників в оплачувану відпустку і розсилати повідомлення про звільнення.

Як написали в NYT, однією з найрадикальніших пропозицій є кейс з ліквідації бюро у справах Африки, яке відповідає за політику США в країнах на південь від Сахари. Замість нього пропонується створення невеликого офісу спецпосланця у справах Африки, який підпорядковуватиметься Раді нацбезпеки при Білому домі. Причому він буде зосереджений лише на кількох пріоритетних напрямках, включно зі "скоординованими антитерористичними операціями" і "стратегічним видобутком і торгівлею критично важливими природними ресурсами".

Також у проєкті йдеться про те, що всі "необов'язкові" посольства і консульства в країнах на південь від Сахари будуть закриті до 1 жовтня. Дипломатів буде відправлено в Африку в рамках "цільових місій".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Африка Марко Рубіо
NEWS
Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
DAILY
Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України