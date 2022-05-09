США о речи Путина: признал, что нет оснований объявлять о победе в войне против Украины
Президент России Владимир Путин своей речь на параде в Москве 9 мая показал, что у нет оснований объявлять о победе над Украиной. При этом глава Кремля не заявил о выводе российских военных.
Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отмечает телеканал, Томас-Гринфилд стала первой из администрации президента США Джо Байдена, отреагировавшей на речь Путина. Дипломат отметила, что своим выступлением глава Кремля признал, что него нет победы в войне против Украины, которую можно было праздновать.
"У Путина не было причин ни заявлять о победе, ни объявлять войну, которую он ведет уже более двух месяцев", - уточнила посол.
Она добавила, что усилия Путина в Украине не увенчались успехом. Ему не удалось за несколько дней поставить на колени и заставить сдаться украинский народ.
При этом Томас-Гринфилд подчеркнула, что в своей речи Путин не объявил о выводе российских войск с территории Украины и соглашении с украинскими властями. По ее словам, это указывает на то, что война может стать затяжной и продолжаться еще несколько месяцев.
Напомним, 9 мая в Москве прошел традиционный военный парад Победы. Перед его началом Путин выступил с речью, в которой упомянул так называемую "спецоперацию" в Украине.
Отметим, на речь Путина на параде отреагировали лидеры многих стран. В частности, в Офисе президента Украины отметили болезненные имперские амбиции России.
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