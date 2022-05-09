США о речи Путина: признал, что нет оснований объявлять о победе в войне против Украины

Президент России Владимир Путин своей речь на параде в Москве 9 мая показал, что у нет оснований объявлять о победе над Украиной. При этом глава Кремля не заявил о выводе российских военных.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечает телеканал, Томас-Гринфилд стала первой из администрации президента США Джо Байдена, отреагировавшей на речь Путина. Дипломат отметила, что своим выступлением глава Кремля признал, что него нет победы в войне против Украины, которую можно было праздновать.

"У Путина не было причин ни заявлять о победе, ни объявлять войну, которую он ведет уже более двух месяцев", - уточнила посол.

Она добавила, что усилия Путина в Украине не увенчались успехом. Ему не удалось за несколько дней поставить на колени и заставить сдаться украинский народ.

При этом Томас-Гринфилд подчеркнула, что в своей речи Путин не объявил о выводе российских войск с территории Украины и соглашении с украинскими властями. По ее словам, это указывает на то, что война может стать затяжной и продолжаться еще несколько месяцев.