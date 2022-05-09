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Путин упомянул о "спецоперации" в Украине на параде в Москве

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Москва, Понедельник 09 мая 2022 10:23
Путин упомянул о "спецоперации" в Украине на параде в Москве Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Москве в эти минуты проходит парад Победы. В своей речи руководитель Кремля Владимир Путин упомянул "спецоперацию" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парада в Москве.

"В эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле", - заявил Путин.

Он также обратился к военнослужащим РФ.

"Обращаюсь к военнослужащим РФ и ополченцам Донбасса, вы сражаетесь за родину, за ее будущее, чтобы в мире не было места палачам и карателям", - заявил российский диктатор.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин готов к удвоению ставок в войне против Украины, поскольку не верит в поражение своей армии.

А госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать войну против Украины.

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