Путин упомянул о "спецоперации" в Украине на параде в Москве

В Москве в эти минуты проходит парад Победы. В своей речи руководитель Кремля Владимир Путин упомянул "спецоперацию" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парада в Москве.

"В эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле", - заявил Путин.

Он также обратился к военнослужащим РФ.

"Обращаюсь к военнослужащим РФ и ополченцам Донбасса, вы сражаетесь за родину, за ее будущее, чтобы в мире не было места палачам и карателям", - заявил российский диктатор.