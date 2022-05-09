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"Болезненные имперские амбиции РФ": Подоляк отреагировал на речь Путина на параде

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Киев, Понедельник 09 мая 2022 12:02
"Болезненные имперские амбиции РФ": Подоляк отреагировал на речь Путина на параде Фото: Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на речь российского диктатора Владимира Путина во время парада ко Дню победы в Москве. Подоляк подчеркнул, что в войне против Украины нет ничего, кроме болезненных имперских амбиций России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций России", - написал он.

Напомним, Путин упомянул о "спецоперации" в Украине на параде в Москве.

Кроме того, Путин заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".

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Владимир Путин Ирина Подоляк Война России против Украины
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