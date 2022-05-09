США про промову Путіна: визнав, що немає підстав оголошувати про перемогу у війні проти України

Президент Росії Володимир Путін своєю промовою на параді в Москві 9 травня показав, що у Немає підстав оголошувати про перемогу над Україною. При цьому глава Кремля не заявив про виведення російських військових.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначає телеканал, Томас-Грінфілд стала першою з Адміністрації президента США Джо Байдена, що відреагувала на промову Путіна. Дипломат зазначила, що своїм виступом глава Кремля визнав, що нього немає перемоги у війні проти України, яку можна було святкувати.

"У Путіна не було причин ні заявляти про перемогу, ні оголошувати війну, яку він веде вже більш як два місяці", - уточнила посол.

Вона додала, що зусилля Путіна в Україні не увінчалися успіхом. Йому не вдалося за кілька днів поставити на коліна і змусити здатися український народ.

При цьому Томас-Грінфілд підкреслила, що у своїй промові Путін не оголосив про виведення російських військ з території України і угоду з українською владою. За її словами, це вказує на те, що війна може стати затяжною і тривати ще кілька місяців.