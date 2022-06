В США разработали робота, который автоматически будет заряжать электрокары: видео

Ziggy, это подвижная батарея с фарами. Робот оборудован камерами и датчиками со всех сторон, также меет большой дисплей, который будет позволять операторам размещать информационные услуги или даже продавать рекламу.

EV Safe Charge Previews ZiGGY, First and Only Mobile EV Charging Robot with Interactive Advertising Platform https://t.co/2lg2ZgZUSF #EV #ElectricVehicle #Robotic #Advertising pic.twitter.com/4Gwmj5OEfN