У США розробили робота, який автоматично заряджатиме електрокари: відео

Ziggy, це рухомий акумулятор із фарами. Робот обладнаний камерами й датчиками з усіх боків, а також має великий дисплей, який дозволятиме операторам розміщувати інформаційні послуги або ж навіть продавати рекламу.

EV Safe Charge Previews ZiGGY, First and Only Mobile EV Charging Robot with Interactive Advertising Platform https://t.co/2lg2ZgZUSF #EV #ElectricVehicle #Robotic #Advertising pic.twitter.com/4Gwmj5OEfN