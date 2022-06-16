У США розробили робота, який автоматично заряджатиме електрокари: відео

Американська компанія EV Safe Charge розробила робота, який заряджатиме електрокари на парковках. Чотириколісному дали ім’я Ziggy.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas .

Ziggy, це рухомий акумулятор із фарами. Робот обладнаний камерами й датчиками з усіх боків, а також має великий дисплей, який дозволятиме операторам розміщувати інформаційні послуги або ж навіть продавати рекламу.

Замовити робота необхідно заздалегідь через однойменний додаток Ziggy. Після цього система автоматично відправить робота до вільного паркувального місця, де він очікуватиме водія електрокару.

Після підзарядки Ziggy повернеться на станцію, аби підзарядити самого себе.