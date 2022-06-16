Может стать преемником "Леопарда": Rheinmetall презентовала новый танк
Немецкая компания Rheinmetall презентовала новый танк KF51 Panther. В будущем предположительно он станет преемником Leopard 2.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Drive.
Танк со 130-мм пушкой был презентован на выставке Eurosatory в Париже.
Бронированная машина разработана как преемник танка Leopard 2, который сегодня стоит на вооружении стран ЕС.
Характеристики KF51 Panther:
- весит 65 тонн;
- модифицированный дизельный двигатель;
- гибридная силовая установка;
- улучшенная пушку;
- 12,7-мм пулемет;
- пусковые установки для боеприпасов HERO 120.
KF51 Close Up. pic.twitter.com/dxkQgbiFDB— International Defence Analysis (@Defence_IDA) June 16, 2022
Сейчас компания решила не раскрывать полностью все характеристики, однако отмечается, что экипаж танка будет более защищен, чем у модели Leopard 2. В то же время транспорт приспособлен к защите от противотанкового оружия и дронов-камикадзе.
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