США разрабатывают контрмеры против России на случай вторжения в Украину

Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия предпримет агрессию.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

"Президент Джо Байден ясно сказал президенту Владимиру Путину, и я ясно говорил это министру Сергею Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", - заявил он.

При этом он добавил, что главы МИД G7 на встрече в Ливерпуле продемонстрировали решимость противостоять российской агрессии.

"Мы ясно заявили, что будут огромные последствия, если Россия решит возобновить агрессивные действия против Украины", - добавил Блинкен.