Нужен сильный ответ: США и Германия обсудили агрессию России против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок подняли вопрос агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. Пришли к выводу, что в случае экскалии Кремля - необходим решительный ответ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Министерская встреча G7 началась еще 10 декабря и продлится до 12 числа текущего месяца в Ливерпуле.

Договорились о решительном ответе в случае продолжения эскалации.

Во время разговора стороны обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией со стороны России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Франция, со своей стороны, пообещала поднять вопрос членства Украины в НАТО во время министерской встречи G7.

Между тем, по словам президент Литвы Гитанаса Науседа, вероятность российской агрессии против Украины является очень высокой.

По словам, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Украина, в случае полномасштабного вторжения со стороны России, будет нуждаться в поддержки Запада.