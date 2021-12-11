ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нужен сильный ответ: США и Германия обсудили агрессию России против Украины

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 17:29
Нужен сильный ответ: США и Германия обсудили агрессию России против Украины Фото: Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок подняли вопрос агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. Пришли к выводу, что в случае экскалии Кремля - необходим решительный ответ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время разговора стороны обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией со стороны России.

Договорились о решительном ответе в случае продолжения эскалации.

О чем еще говорили Блинкен и Баєрбок:

  • о борьбе с пандемией коронавируса;
  • о решении климатического кризиса в мире;
  • об отстаивании демократии и прав человека в мире;
  • о приоритетах Германии в период ее председательства в G7 в 2022 году.

Министерская встреча G7 началась еще 10 декабря и продлится до 12 числа текущего месяца в Ливерпуле.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Франция, со своей стороны, пообещала поднять вопрос членства Украины в НАТО во время министерской встречи G7.

Между тем, по словам президент Литвы Гитанаса Науседа, вероятность российской агрессии против Украины является очень высокой.

По словам, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Украина, в случае полномасштабного вторжения со стороны России, будет нуждаться в поддержки Запада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Германия
NEWS
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет