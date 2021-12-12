ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чтобы дать отпор России. Украине нужно больше "Джавелинов", - американский эксперт

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 12 декабря 2021 12:30
Чтобы дать отпор России. Украине нужно больше "Джавелинов", - американский эксперт Фото: Украине нужно больше "Джавелинов" (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина нуждается в сотнях ракет Javelin, чтобы отразить возможное наступление российских войск. Пока их не хватает, чтобы существенно повлиять на ход боевых действий.

Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Popular Mechanics

США совершили две поставки этих ракет в Украину - сначала Киев получил 37 командных пусковых установок (CLU) и 210 ракет, позже 10 CLU и 150 ракет. Указанного количества достаточно, чтобы обеспечить лишь 3 из 28 батальонов ВСУ.

Хотя аналитик уточнил, что ВСУ имеют и другое вооружение, как противотанковые ракеты и ракеты с лазерным наведением "Скиф" собственного производства.

"28 боевых батальонов Украины нуждаются в около 450 единицах противотанкового оружия, исходя из практики США. Украина, вероятно, могла бы применить гораздо больше противотанкового оружия", - отметил он.

По его словам, трех батальонов ВСУ, обеспеченных "Джавелинами", хватит лишь для покрытия около 11 км линии фронта, тогда как граница Украины с Россией имеет длину 2,2 тысячи км.

Напомним, телеканал NBC сообщил, что США приостановили отправку Украине военной помощи на 200 млн долларов.

Отметим, недавно Украина получила от США новую партию Javelin.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет