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США розробляють контрзаходи проти Росії на випадок вторгнення в Україну

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Неділя 12 грудня 2021 18:26
США розробляють контрзаходи проти Росії на випадок вторгнення в Україну Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати готові вжити різних заходів щодо Росії у разі вторгнення в Україну. При цьому США продовжують зміцнювати оборону України, щоб країна могла краще захистити себе, якщо Росія здійснить агресію.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

"Президент Джо Байден ясно сказав президенту Володимиру Путіну, і я ясно говорив це міністру Сергію Лаврову, що ми розглядаємо і готові зробити різні кроки, від яких раніше утримувалися, що може привести до величезних наслідків для Росії", - заявив він.

При цьому він додав, що глави МЗС G7 на зустрічі в Ліверпулі продемонстрували рішучість протистояти російській агресії.

"Ми ясно заявили, що будуть величезні наслідки, якщо Росія вирішить відновити агресивні дії проти України", - додав Блінкен.

Нагадаємо, аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан повідомив, що Україна потребує сотень ракет Javelin, щоб відбити можливий наступ російських військ.

Крім того, США і Німеччина обговорили агресію Росії проти України.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Ентоні Блінкен
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