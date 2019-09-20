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Коалиция Саудовской Аравии проводит военную операцию в Йемене

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 06:16
Коалиция Саудовской Аравии проводит военную операцию в Йемене
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Арабская коалиция начала операцию в связи с атакой дронов на на прошлой неделе

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты компании Saudi Aramco, ответственность за котрую взяли на себя хуситы. Об этом сообщает телеканал Al-Ekhbariya.

В коалиции отметили, что целью операции являются военные объекты, коалиция попросила гражданских лиц избегать объектов, на которые она нацелена.

Позже коалиция объявила, что в результате операции были уничтожены четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины.

"Эти объекты использовались чтобы проводить атаки и террористические операции, угрожающие морским путям и международной торговле», - сказал представитель коалиции.

Повстанцы-хуситы из движения "Ансар-Аллах", взявшего на себя ответственность за атаку на объекты Saudi Aramco на прошлой неделе, обвинили коалицию в нарушении договоренностей.

Арабская коалиция с 2015 года ведет в Йемене войну с повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.

Напомним, руководство Ирана пригрозило применением силы в случае военной конфронтации после того, как США и Саудовская Аравия обвинили его в атаке на саудовские нефтяные объекты.

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Новости Украины ЙеменСаудовская Аравиявоенная операция
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