В США разбился военный вертолет Национальной гвардии

Иллюстративное фото (alchetron.com)

На борту вертолета находились три человека

В Миннесоте (США) разбился военный вертолет американской Национальной гвардии. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает ABC News.

Упавший вертолет - это UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). На борту воздушного судна находились три человека. Известно, что вертолет исчез с радаров днем в четверг, 5 декабря, в районе озера Перл.

Также сообщается, что примерно через девять минута после взлета вертолет подал сигнал тревоги. Сейчас причины случившегося выясняются.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в воскресенье, 30 ноября, произошла авария небольшого самолета Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек. Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Чемберлена, за 225 км на запад от водопада Сиу.

Также недавно на юге Франции около Марселя произошла авария со спасательным вертолетом, в результате погибли трое человек. Вертолет находился в пути, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате сильного наводнения.

Ранее в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-3, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Самолет упал в лесном районе на окраине Кингстона. Жертвами авиакатастрофы стали 7 человек, находившиеся на борту самолета, среди них - три ребенка.